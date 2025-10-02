Foto “Sfamalo”, Haaland commenta la doppietta di Hojlund e scherza con De Bruyne

vedi letture

"Sfamalo”, è questo il commento di Erling Haaland sotto l’ultimo post Instagram di Rasmus Hojlund, rivolto direttamente a Kevin De Bruyne. Il bomber norvegese ha taggato il suo ex compagno ai tempi del Manchester City, lasciando intendere, con una battuta, quanto l’intesa tra il belga e l’attaccante del Napoli possa diventare letale.

Haaland ha colto l’occasione per scherzare via social all’indomani della doppietta di Hojlund contro lo Sporting Lisbona e delle parole di grande stima pronunciate proprio da De Bruyne: "Penso che Rasmus abbia tanta qualità, penso sia abbastanza simile a Haaland come tipologia di giocatore, entrambi sono mancini e amano attaccare lo spazio. Per lui è stata una grande serata e credo che da ora in avanti ci aiuterà a fare tanti gol." Il commento di Haaland è un chiaro invito a De Bruyne a 'sfamare' Hojlund con tanti assist vincenti, proprio come faceva con lui ai tempi del City.