Onofri: "Tra Simeone e Raspadori non rinuncerei al Cholito, è più idoneo per il gioco di Conte”

vedi letture

A '1 Football Club' su 1 Station Radio, è intervenuto Daniele Cacia, ex attaccante di Lecce e Fiorentina.

Tra Simeone e Raspadori chi cederesti? “Entrambi possono fare molto bene, quindi non è facile sceglierne uno. Se proprio devo scegliere, io non rinuncerei a Simeone, perché ha delle caratteristiche che mi piacciono un po’ di più e secondo me sono più idonee per il gioco di Conte”.

Un commento su McTominay? “É davvero un giocatore che mi piace molto, un giocatore fantastico. Lo puoi mettere dovunque, ha un grandissimo senso del gol, davvero un grandissimo giocatore secondo me”.

Su Lukaku? “Lukaku ha due vite, quella personale e quella di Conte, perché con Conte ha sempre dato il meglio di sé. Per la stazza fisica ha bisogno di fare una preparazione. Comunque nel Napoli di Conte é importante tanto quanto lo era all’Inter”.

La partita contro il Lecce può essere una finale considerando che viene prima del tour di force? “No, siamo alla nona giornata. Parlare di finale é un po’ prematuro. Sicuramente vincendo contro il Lecce andresti a mettere un mattoncino più anche per le avversarie. Se ricordiamo la prima giornata contro il Verona siamo rimasti tutti a bocca parte, dopo 10 giorni era cambiato tutto. Non è facile per gli avversari”.