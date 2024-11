Ordine: “Il rigore è una cosa seria, quel tocchetto è un chiaro ed evidente errore!”

Franco Ordine, giornalista, è intervenuto nel corso di 'Pressing', trasmissione in onda sui canali Mediaset: "Appartengo a chi pensa che il rigore deve essere una cosa seria e questa non è una cosa seria. Il protocollo prevede il rispetto della decisione di campo, ma in questo caso è solo un tocco e mi meraviglio dei giocatori che si devono ribellare.

Il tocco non è nulla in uno sport di contatto, non è uno sgambetto! Il tocco allora c’era anche prima su Lobotka e per me l’errore è chiaro ed evidente! E’ un rigore, se segnava questo cambiava la classifica ed anche il campionato! Mariani se lo vedeva l’avrebbe tolto!”