Podcast Orlando: "Musah? Uscì coi fischi con la Lazio ma con Conte può emergere"

vedi letture

A parlare dei temi del giorno a Maracanà, trasmissione di TMW Radio, è stato l'ex calciatore Massimo Orlando.

Inter e Juventus, chi arriverà più lontano nel Mondiale per Club?

"L'Inter è a pezzi dal punto di vista morale, la Juve invece con Tudor confermato mi immagino che sarà più pressante con i suoi. Per Tudor questo comunque è un biglietto di presentazione che non vuole sbagliare".

Napoli che si sta rinforzando:

"Mi fa divertire Musah, uscito dopo la Lazio per i fischi a San Siro. Sono sicuro che nelle mani di Conte possa emergere, perché è un buon giocatore. Credo che il Napoli sarà protagonista in questo mercato. E chissà che non riescano a convincere a rimanere Osimhen...".