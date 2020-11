Orrico critica l'Inter: "Ma come difende? Non sembra squadra di Conte. Manca un Koulibaly"

"Purtroppo l'Inter paga la lentezza dei suoi difensori. Subiscono la rapidità e il talento dei giocatori di classe". La pensa così Corrado Orrico a proposito dei nerazzurri. E a TMW dice: "Non pare una squadra di Conte, che ha fatto sempre prevalere la difesa solida. Ricordo che Chiellini, Barzagli e Bonucci non pigliavano mai gol. E da lì impostava vittorie. Sono perplesso, i gol presi sono tanti, non vengono tamponate le iniziative degli avversari. E con questa volontà di far inserire i centrocampisti aumenta il carico di lavoro difensori. Manca un elemento alla Kolulibaly per fare un esempio, uno che ti viene a prendere e vince i duelli individuali".