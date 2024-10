Orsi bacchetta Kvara: "Esagerato chiedere 8mln, devi essere Bellingham..."

L'ex portiere ed opinionista tv, Nando Orsi è intervenuto a 'Giochiamo D'Anticipo' su Televomero parlando anche delle ambizioni del Napoli e del rinnovo di Kvara: "Napoli in lizza per lo Scudetto? Va bene tutto, ma siamo solo all'ottava giornata. Bisogna essere equilibrati nelle valutazioni. Secondo me solo dopo la seconda tornata delle nazionali si potranno dare i primi giudizi. Il Napoli ha l'obbligo di arrivare in alto, tra le prime tre ci saranno distacchi minimi visto che parliamo di un campionato democratico.

Empoli e Lecce occasioni per allungare? Queste due squadre ora hanno la consapevolezza di affrontare una squadra forte. Vincendole entrambe ci sarebbe la possibilità di allungare un po' sulle rivali in classifica.

Cambiamenti di formazione con l'Empoli? Ci può stare, considerando che dopo le nazionali i calciatori tornano stanchi e l'avversario è alla portata. Può starci di vedere Neres al posto di Kvara, non ci sarebbe nulla di straordinario. Rinnovo Kvara? Mi sembra esagerata la sua richiesta di 8mln di euro, devi essere un fuoriclasse come Bellingham per chiederli".