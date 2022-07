Orsi: "Credo che Napoli non si fidi di Meret, suo futuro dipende dal portiere che arriverà"

A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Nando Orsi, ex calciatore tra le tante di Roma e Lazio.





Quanto è importante per un portiere percepire la fiducia dell'ambiente, in riferimento a Meret? "Credo che il Napoli non abbia la piena fiducia in Alex, Spalletti e De Laurentiis forse non si fidano ciecamente del ragazzo. La società azzurra sta cercando un portiere di livello come Kepa e Kavas; se dovesse arrivare un tale profilo, Meret naturalmente sarà relegato in panchina. È una scelta societaria, anche perchè l'alternanza non giova particolarmente agli estremi difensori".

A pochi giorni dall'inizio del campionato tutte le squadre di Serie A sono cantieri ancora aperti: al Napoli per esempio manca un vice-Meret..."Credo che il club campano, se partisse con Alex, partirebbe in mani sicure. Non so se la ricerca di un vice possa condizionare l'avvio di stagione del Napoli. Dopo l'investimento di tre anni fa, ci si chiede ancora se al ragazzo possano essere affidate le chiavi delle porta. Tutti i club di A hanno un portiere titolare, manca soltanto agli azzurri. Prima dell'inizio della Serie A, la società ingaggerà sicuramente un altro estremo difensore, il futuro di Alex dipenderà da quel profilo".

Quanto sta incidendo l'esigenza di giocare con portieri abili con i piedi?

"Gli svantaggi sono sicruamente superiori, poiché spesso non si riesce ad eludere il pressing avversario. Chiaro che il calcio si evolve costantemente, ma ci sono squadre che hanno determinate caratteristiche e molte volte non si può partire dal basso. Al giorno d'oggi, tuttavia, questo modo di giocare sembra sia diventato un'abitudine, sbagliando anche in più di un'occasione".