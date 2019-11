Orsi: "I giocatori del Napoli devono darsi una regolata, chiedano scusa ai tifosi!"

A Radio Marte nella trasmissione “Si gonfia la rete” è intervenuto Nando Orsi, ex portiere, che ha parlato proprio della situazione in casa Napoli: "I giocatori del Napoli devono darsi una regolata, fare un mea culpa, una conferenza stampa per chiedere scusa ai tifosi e guardare avanti. I giocatori condizionano e l'allenatore può mediare, ma loro vanno in campo e fanno andare bene o male le cose. Il Napoli se vuole gioca e vince e Ancelotti ha le sue responsabilità, ma ciò che è mancata è la squadra. Il Napoli doveva stare a -3 dalla Juventus e invece guardate dove si trova in classifica con la qualità che ha in organico. Poi, l'allenatore ha le sue colpe sul piano tecnico perchè i giocatori hanno bisogno di certezze e l'allenatore cambiando uomini e ruoli non le ha date.

Milan-Napoli? In questo momento Meret è il miglior portiere d'Italia. Sta dimostrando di essere più bravo anche di Donnarumma che resta un grande portiere. E' vero che comunica poco con la difesa, ma capisco pure che Meret ha 22 anni e si trova di fronte calciatori come Koulibaly e Manolas che hanno grande esperienza".