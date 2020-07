Orsi: "Osimhen? Il Napoli lo ha pagato un botto. Spero non sia un Lozano bis"

Nando Orsi, ex portiere della Lazio, è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli per parlare delle vicende di casa Napoli: "Chi schiereresti contro la Lazio? Bisogna vedere come stanno i calciatori. Io manderei in campo la linea difensiva che sarà poi schierata contro il Barcellona. Gli altri, hanno più o meno acquisito i compiti che vuole Gattuso da loro.

Rimpianti? Non dimentichiamoci che il Napoli ha avuto un cambio tecnico, cosa che nessuno immaginava. Gattuso ci ha messo un po' per dare la sua mentalità, i rimpianti sono giusti, ma il tecnico ha risollevato una squadra dalle ceneri.

Osimhen? E' un giocatore alla Leao, più fisico e potente. Gli piace partire sull'esterno. Il Napoli lo ha pagato tantissimo, ha speso un botto di soldi. Spero non si ripeta un caso Lozano".