Orsi sicuro: "Insigne ha preso Raiola per andare via"

“Ripartirei da Meret, Koulibaly, Allan e Milik. Così parla Ferdinando Orsi ai microfoni di Radio Marte: “Magari si potrebbe affiancare una seconda punta accanto a Milik, che è un giocatore che segna e con caratteristiche difficile da trovare. Insigne lo reputo un grande talento, ma se dovesse andar via si potrebbe fare cassa e forse gli daresti la possibilità di uscire da un guscio che forse gli vada stretto. Sono convinto che abbia preso Raiola come agente per sondare se ci sono le possibilità di andare via, sappiamo che Mino come agente è uno che tende a spostare i calciatori”.