Orsi: “Spalletti quando non deve gestire prime donne fa bene”

"La prima giornata ha messo in mostra il collettivo della squadra di Spalletti, questo fa ben sperare".

TuttoNapoli.net

Nando Orsi, ex portiere ed allenatore ed attuale opinionista, è intervenuto ai microfoni di 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli: "Ero molto deluso dal mercato del Napoli, aveva fatto tante uscite di grandi giocatori ed erano entrati calciatori normali. Spalletti però quando non deve gestire prime donne fa bene. Al Bentegodi il Napoli ha avuto un gioco rapido e veloce, ha continuato a fare il suo gioco anche quando è stato raggiunto dal Verona. La prima giornata ha messo in mostra il collettivo della squadra di Spalletti, questo fa ben sperare.

Lobotka? Ci ha messo del suo, come ce l’aveva messo quando non giocava. Ora ha trovato il modulo adatto e la fiducia dell’allenatore. Ha sorpreso tanti, tranne proprio lo stesso Spalletti che lo conosceva da un anno. E’ diventato un giocatore vero.

Meret? Secondo me le qualità tecniche ce l’ha, dopo Donnarumma tra i portieri italiani c’è lui. E’ stato un po’sfortunato, perché dopo gli infortuni Ospina è subentrato avendo fatto benissimo ed era difficilissimo togliergli il posto. Se gli dai fiducia, secondo me, il Napoli farebbe un grande acquisto. Se poi il Napoli può prendere Navas o chi gli pare, lo può fare. Col Verona Meret è entrato in campo concentrato, chissà cosa deciderà di fare il Napoli”.