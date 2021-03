Orsi su Roma-Napoli: "La chiave di volta sarà a centrocampo"

Nel corso di 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto Nando Orsi, ex portiere e commentatore tv: "Mi aspetto una partita dove entrambe le squadre cerchino di superarsi, perché il pareggio non serve a nessuno. La Roma ha avuto solo due giorni a disposizione per preparare la partita dopo la gara di giovedì in Europa League, il Napoli invece, reduce dalla buona prova di San Siro, ha avuto tutta la settimana per preparare al meglio il match. Le partite si vincono sempre lì in mezzo al campo, alla Roma mancherà Veretout, i giallorossi senza il francese potrebbero avere dei problemi. Le due difese concedono e la chiave di volta saranno i centrocampisti alle spalle dei difensori.

Rinvio di Juve-Napoli? Alla Roma non è andato giù lo spostamento della partita, ognuno cerca di tirare acqua al suo mulino, anche al contrario se fosse accaduto al Napoli sarebbe accaduta la stessa cosa. Bisognava aspettarsi le lamentele del club giallorosso, ma ora bisogna pensare alla partita.

Politano non convocato? Non lo so, non sono nella testa di Mancini. E’ strano, tra i 38 convocati poteva esserci il posto per Politano, l’esterno del Napoli ha fatto 11 gol e poteva servire. Si poteva sfruttare il suo momento positivo”.