Orsi: “Tra Meret e Ospina non c’è tanta differenza. A volte l’allenatore si deve adattare…”

A Radio Marte nel corso di “Marte Sport Live” è intervenuto Nando Orsi, ex portiere ed allenatore ed attualmente opinionista: “Ospina è meglio di Sirigu. Se vuoi puntare su Meret a me sembra un portiere affidabile. Ospina dava al ruolo un dualismo, mentre con Meret e Sirigu creerebbe una gerarchia. Più gioca Meret, più ha certezze, più la sua difesa lo conosce. Purtroppo non ha mai giocato 20 partite di fila per infortuni o altro. Non hai mai avuto la sensazione che questo investimento potesse essere buono. Meret è più tecnico tra i pali, è più portiere. Ospina oltre ad essere un buon portiere è bravo con i piedi. Dipende capire anche quello che vuole la società, delle volte anche l’allenatore si deve adattare. Io penso che ci sia una ricerca al Napoli di salvaguardare i propri investimenti al di là della questione tecnica. Tra Meret e Ospina non c’è tanta differenza. La posizione di Spalletti è quella dove c’è un contratto in essere. Lo conosciamo, è uno che dopo un po’ quando ha certe cose da dire, le dice, al di là del padrone che ha sopra. Non penso che il Napoli venda Koulibaly. Il Napoli deve ripartire da lui e dalle certezze. Tra allenatore e presidente nella storia del calcio ci sono sempre state delle divergenze. Koulibaly? Se vengono Barcellona, Real Madrid o PSG, è chiaro che il calciatore voglia crescere professionalmente”.