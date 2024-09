Osimhen al Galatasaray, dalla Turchia: “Icardi è geloso, non è contento. Inizierà un caos…”

Oggi su CRC, radio partner della SSC Napoli, è intervenuto Selchuk Manav, corrispondente della Gazzetta dello Sport a Istanbul, per raccontare la trattativa che ha portato Osimhen al Galatasaray.

Di seguito le sue parole: “Trattativa Osimhen-Galatasaray? Sabato scorso Mauro Icardi si è infortunato durante il match tra Adana Demirspor e Galatasaray e starà fuori un mese. L’argentino era l'attaccante stella del Galatasaray poiché l’anno scorso la squadra turca ha vinto il titolo grazie ai gol di Icardi.

L’esperto procuratore George Gardi, che ha già portato Mertens e Icardi in Turchia, ha comunicato al club turco che c'era una possibilità di puntare Osimhen, poiché Conte aveva comunicato al Napoli che Osimhen non rientrava più nei piani del club. L’operazione è nata tra sabato a mezzanotte e domenica.

Post di Icardi? Icardi è geloso e sono sicuro che l’argentino non sia contento dell’acquisto di Osimhen. L’allenatore Okan Buruk è una carissima persona, ma non è potente all’interno del club. Da due anni il club è prigioniero dei capricci di Mauro Icardi e del suo agente Wanda Nara. Non so cosa succederà in casa Galatasaray ora. Noi siamo molto contenti dell’arrivo di Osimhen, ma la gelosia di Icardi non terminerà. Adesso comincerà un altro caos”.