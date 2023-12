Osimhen anzitempo in Nigeria, Del Genio: “Poteva partire dopo il Torino, è inconcepibile!”

Paolo Del Genio, giornalista di Telecapri e Radio Kiss Kiss Napoli, si è espresso così nel corso de 'Il Napoli su Telecapri'

Paolo Del Genio, giornalista di Telecapri e Radio Kiss Kiss Napoli, si è espresso così nel corso de 'Il Napoli su Telecapri': “Osimhen? La prima partita di Coppa d’Africa è il 14 gennaio. Non giocherà con il Monza perchè squalificato, per me invece di chiedere di partire due giorni prima dopo chiedere di partire sette dopo. Poteva partire l’8 e giocare Torino-Napoli il 7.

Mi sembra paradossale e orrendo che un calciatore che guadagna 10 milioni all’anno, quasi un milione al mese, e non solo starà fuori un mese e verrà pagato ma non giocherà Torino-Napoli per fare un allenamento con la Nigeria. Non poteva partire l’8 e almeno giocare Torino-Napoli? Questo davvero non riesco a concepirlo”.