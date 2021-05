Osimhen come Cavani? Colantuono: "Sono simili, ma tutto dipenderà da un aspetto"

Stefano Colantuono, allenatore, ha parlato ai microfoni di Radio Goal su Radio Kiss Kiss Napoli. “Osimhen come Cavani? Osimhen ha le qualità e le caratteristiche per potersi avvicinare. Non si discutono le qualità, se riuscirà ad avere la volontà di migliorarsi giorno dopo giorno, cosa che ho visto in Cavani, diventerà forte come lui. Se Osimhen farà lo stesso diventerà forte come lui. Benevento-Cagliari? Il Benevento ha da recriminare e come. probabilmente sarei nero. La Juventus è tutto l’anno che è in difficoltà. Non mi sento di dare tutte le responsabilità a Pirlo, è un esordiente ma per me ha pagato anche la fine di un ciclo. Udinese-Juventus? Già quella era stata una brutta partita, Ronaldo poi ti maschera tante debolezze”.