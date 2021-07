Osimhen, l'entourage: "Chiuso col vecchio agente per accordi non rispettati. Grande feeling con Spalletti"

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete” è intervenuto Osita Okolo, cognato e membro dell’entourage di Osimhen: “Sappiamo che sarà un giocatore importante per il Napoli di Spalletti ma anche Spalletti sarà molto importante per Victor, rappresentare un valore aggiunto per la crescita del giocatore e per permettergli di rendere al meglio, c’è stima reciproca tra i due. Al giocatore piace il tecnico e al tecnico piace il giocatore. Si è creata una bella relazione tra i due, una giusta intesa e simbiosi. Osimhen può crescere molto con questo allenatore e dargli tanto, siamo contenti dell’arrivo di Spalletti e potrà aggiungere qualcosa al bagaglio tecnico, alla conoscenza di Victor.

Abbiamo chiuso la relazione con l’ex agente, ci sono stati degli accordi non rispettati. Il mandato è stato revocato e ora William D’Avila non ha più nessun’autorizzazione a parlare di Victor in questo momento.

Già l’anno scorso senza infortuni e COVID-19 avremmo parlato di una stagione diversa per lui e per il Napoli, le impressioni sono positive e se non dovesse avere altri problemi la sensazione è che farà molto bene quest’anno. Obiettivi? Se riceverà il giusto apporto da parte della squadra farà bene. Non so se vincerà la classifica cannonieri ma può fare molto bene, di certo la squadra dovrà supportarlo.

Il lavoro di squadra è fondamentale e più ci sarà più potrà rendere Victor. Dichiarazioni del fratello? Considerazioni personali, non parliamo di un tecnico ma di un elemento passionale, ha espresso la sua opinione. Io penso che abbiano inciso più gli infortuni.

Legame con Napoli? A Lagos è un idolo per tutti e l’accostamento è quello con la maglia del Napoli, lì tutti vogliono la maglia azzurra, è considerato un grande club”.