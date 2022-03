Osimhen migliore in campo a Verona? Chiariello: “No, scelgo Di Lorenzo”

"Tutta la partita è stato devastante e tutta la stagione che sta facendo è ai livelli dei migliori terzini in Europa”.

Presente negli studi di Canale 21. il giornalista Umberto Chiariello ha commentato la prestazione del Napoli contro il Verona: “È ovvio che il match winner è Osimhen e probabilmente tutti daranno il nigeriano migliore in campo. Ma per me no. Osimhen ha fatto una grande partita, ha fatto due gol ma in campo c’è stato un cyborg che si chiama Giovanni Di Lorenzo. Ha scavato letteralmente le fasce del Bentegodi, il secondo gol nasce da una sua sgroppata e poi da una palla perfetta al centro. Tutta la partita è stato devastante e tutta la stagione che sta facendo è ai livelli dei migliori terzini in Europa”.