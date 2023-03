Osimhen non esulta? Del Genio: "Va così tutto bene che si cercano preoccupazioni in cose che nemmeno esistono"

Paolo Del Genio, giornalista di Tele A e Radio Kiss Kiss Napoli, a 'Radio Goal' commenta così il trionfo del Napoli in Champions League

Paolo Del Genio, giornalista di Tele A e Radio Kiss Kiss Napoli, a 'Radio Goal' commenta così il trionfo del Napoli in Champions League: "Il Napoli ha dimostrato una grande maturità e lo sta facendo partita dopo partita. Capisce i momenti della partita, quando bisogna accelerare, quando l'avversario cala. Parte sempre dal presupposto di non prendere rischi, dal presupposto di non perdere l'equilibrio, cosa che l'anno scorso a volte accadeva. Osimhen e la mancata esultanza? La vedo molto positiva questa cosa: va talmente tutto bene che la gente ricerca un motivo per preoccuparsi in qualcosa che nemmeno esiste, come la sua mancata esultanza".