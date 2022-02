Osimhen: "Scudetto? Se succede invento un nuovo ballo"

L'attaccante del Napoli, Victor Osimhen, ha rilasciato un'intervista al quotidiano Repubblica: "Scudetto? Se succede una certa cosa m'invento un nuovo ballo in campo. Una Victor-victory dance. Mi piacerebbe vincere insieme: Napoli, il Napoli e io. Per lo scudetto devo essere molto più che un individual player, allora sì che mi darebbe proprio soddisfazione e trovo che per la città sarebbe strepitoso".