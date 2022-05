Osimhen su Insigne: "E' stato difficile per lui lasciare un club che lo reputa una leggenda"

Lorenzo Insigne lascerà Napoli a fine stagione e Victor Osimhen ne ha parlato nel corso della sua intervista a Radio Kiss Kiss Napoli

Lorenzo Insigne lascerà Napoli a fine stagione e Victor Osimhen ne ha parlato nel corso della sua intervista a Radio Kiss Kiss Napoli: "E' un ragazzo splendido. Ho avuto modo di frequentarlo anche fuori dal campo ed è una persona piacevole. E' stata difficile per lui lasciare un club che lo reputa una leggenda. I tifosi creeranno un'atmosfera speciale per lui, si emozionerà sicuramente. Gli auguro il meglio affinché la sua professionalità possa essere un modello per i giovani".