Osimhen sul Verona: "Sarà difficile in casa loro, ma vogliamo i tre punti"

L'attaccante del Napoli, Victor Osimhen, ha parlato della prossima sfida nella sua intervista a Kiss Kiss Napoli

L'attaccante del Napoli, Victor Osimhen, ha parlato della prossima sfida nella sua intervista a Kiss Kiss Napoli: “Penso che per noi, prima di tutto, è importante tornare a vincere e giocare ogni partita al massimo. Conosciamo il Verona, è una buona squadra ed è difficile giocarci contro soprattutto quando li affronti dinanzi al loro pubblico. Penso che noi siamo pronti per dare tutto, fare una grande gara e ottenere tre punti. Naturalmente non sarà facile ma noi dovremo andare lì con la mentalità vincente e portar via un successo”.