Osimhen via dal Napoli in estate? Careca: “Spero di no, ma la vedo difficile”

L’ex bomber azzurro Antonio Careca è intervenuto ai microfoni di Canale 8 nel corso della trasmissione “Legends”: “Il Napoli è pronto per vincere. E’ chiaro che mancano ancora tante partite però ha tutto per riuscirci: un grande portiere, una grande difesa, un centrocampo che lavora molto bene e un attacco fortissimo. Osimhen via a fine stagione? Se vince lo scudetto avrà un valore superiore a quello attuale. Sarà difficile tenerlo, non si sa cosa vorrà fare il presidente il prossimo anno. Io mi auguro che lui possa rimanere, ma la vedo difficile”.