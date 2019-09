Ounas carico per il derby Nizza-Monaco: "Ne parlano tutti, non vedono l'ora..."

Adam Ounas, esterno passato dal Napoli al Nizza in estate, ha parlato in vista del derby di domani contro il Monaco: "Abbiamo avuto poco tempo per prepararci a questa partita ma penso che ci siamo ripresi tutti molto bene. Tutti mi stanno parlando di questa partita. Ci sono giocatori nati a Nizza che non vedono l'ora di vincere questa partita. Speriamo di vincere, ci proveremo in tutti i modi".