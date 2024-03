Padovan: "Il Napoli ritrova una Juve malmessa nel suo momento migliore"

Il giornalista Giancarlo Padovan ha parlato ai microfoni di Sky Sport24 del Napoli di Calzona e della sfida di stasera contro la Juventus.

TuttoNapoli.net

© foto di Federico De Luca

Il giornalista Giancarlo Padovan ha parlato ai microfoni di Sky Sport24 del Napoli di Calzona e della sfida di stasera contro la Juventus: "Non si vince 1-6 per caso, il Napoli sta assumendo le indicazioni di Calzona che è un sarrista e uno spallettiano. Affronta la Juve in un momento in cui è malmessa dal punto di vista dei risultati e dal punto di vista dell’organico. Mancheranno Rabiot e McKennie, centrocampo molto rattoppato. Rientra Danilo ma sta così così. Il Napoli se vincesse andrebbe a tre punti dalla Roma, pronta a saltare sul carro del quarto posto soprattutto in base al risultato di Bergamo. Il Napoli ritrova la Juve nel suo momento migliore. Ha un allenatore che si sta giocando le sue chances, se oggi ripetesse la vittoria, anche la sua posizione personale in rapporto ai giocatori comincerebbe a essere solida. Cioè è un traghettatore ma è credibile, potrebbe dire 'vediamo di costruire insieme qualcosa di rilevante'. Agganciare il quarto posto o il quinto posto sarebbe un’impresa di cui andare fieri.

Kvara ritornerà quello della passata stagione? Vedendo la partita con il Sassuolo, i neroverdi hanno commesso almeno due errori in costruzione, la difesa molto approssimativa, male anche il portiere. Detto questo, tarato l’avversario, sei gol, tre di Osimhen e due di Kvara, coppia ritrovata, morale più alto, tutto questo depone a favore del Napoli. Anche Kvara si sentirà meno appesantito dal peso che aveva sulle spalle".