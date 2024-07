Padovan: "Ora Osimhen è un problema, andava venduto un anno fa a 100mln"

vedi letture

"Di Lorenzo? Era in condizioni pessime fisiche e psicologiche. Torna peggio, bisognerà ricostruirlo dal punto di vista mentale".

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport, è intervenuto Giancarlo Padovan, giornalista: "Il Napoli dovrà rientrare nelle prime quattro e Conte ha il compito di riportare lo scudetto. L’Inter ancora avanti però avvicinarsi al titolo è l’obiettivo da seguire. Presupposti fondamentali sono applicazione, determinazione, il fatto pratico che il Napoli non abbia le coppe, il mantenimento di buona parte della rosa. Avrei voluto vedere Conte con questa squadra lo scorso anno e non quel trio Garcia-Mazzarri-Calzona.

Di Lorenzo? Era in condizioni pessime fisiche e psicologiche. Torna peggio, bisognerà ricostruirlo dal punto di vista mentale. I tifosi non pretendano nulla, lui ha manifestato la voglia di andare via dopo essere stato contestato. Mi sembra siamo pari, lui ha reagito come succede spesso in queste cose. Alla fine non è andato via e le cose rientrano tranquillamente perché è un patrimonio del Napoli, un’ottima persona che saprà proporsi ai tifosi in maniera intelligente ed educata. Non credo ci saranno sorprese. Osimhen è diventato un problema ed è un paradosso, andava venduto l’anno scorso. Quando ti offrono 100 milioni bisogna cedere. Il problema è che ora a quella cifra non lo vuole nessuno, però per fortuna esiste il mercato dell’Arabia Saudita e lì si può trovare soddisfazione. Non meritava questa fine. Kvara è determinante, fa gol, fa la differenza. Deve riscattare una stagione negativa e per quello che ha dimostrato all’Europeo bisogna farci affidamento, non si può prescindere da lui".