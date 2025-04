Padovano: "Credo che Conte abbia in mente un progetto serio a Napoli"

vedi letture

A “1 Football Club” su 1 Station Radio, è intervenuto Michele Padovano, opinionista di Sky Sport ed ex attaccante, tra le altre, di Napoli e Juventus.

Come interpreta le parole di Antonio Conte di ieri?

"Le interpreto per quello che sono. In questo momento lui è molto concentrato sul campionato. Credo che il discorso legato a Kvaratskhelia non l’abbia digerito, perché si aspettava un giocatore importante dopo la partenza di uno così forte. Questo non è avvenuto, e quindi, nella sua testa, potrebbe essere scattato qualcosa di diverso rispetto all’inizio della stagione. Lui è stato molto sincero e chiaro nel dire: 'Non voglio prendere in giro nessuno, ma mi rendo conto che certe cose qui non si possono fare'. Io la leggo così. Ma resta molto concentrato sull’obiettivo Champions, che credo sia anche quello della società. Dopo, vedremo cosa potrà succedere."

Secondo lei, alla fine Conte resterà al Napoli?

"Ha un contratto, quindi credo di sì. È vero che anche quando ci sono contratti, se le parti sono distanti, si possono trovare strade alternative. Però penso che lui abbia in mente un progetto serio con il Napoli. Credo che lì abbia l’opportunità di costruire qualcosa di importante, partendo da questa stagione. Io li ho dati favoriti fin dall’inizio, e sono felice che finalmente ci sia un campionato combattuto. Bisogna dire grazie al Napoli e ad Antonio Conte, che ha trasformato la squadra sotto ogni aspetto."

Quanto è stato importante Lukaku in questa stagione? La sua stagione non è così deludente come qualcuno vuol far credere..

"No, assolutamente no. Deludente proprio no. Chiaro, non è il Lukaku di tre anni fa visto all’Inter, altrimenti avrebbe fatto 25 gol. Ma ha segnato 12 reti, ha fatto 10-11 assist, ed è un giocatore che fa respirare la squadra. C’è un Napoli con Lukaku e un Napoli senza Lukaku. Sposta gli equilibri. I centrocampisti si inseriscono e segnano perché lui tiene palla e li mette davanti alla porta. È un giocatore fondamentale per il Napoli sotto tutti i punti di vista".