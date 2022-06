Padovano: "Napoli, persa grande occasione. Juve, serve di più sul mercato per vincere"

"Nel momento decisivo è mancata la zampata determinante della squadra forte".

TuttoNapoli.net

© foto di Lorenzo Marucci

Nel corso dell'intervista di Tmw a Michele Padovano, l'ex attaccante di Juve e Napoli ha parlato delle sue ex squadre, partendo dai bianconeri: "Ora dovrà fare qualcosa in più rispetto a quanto sta facendo, sono partiti giocatori importanti come Dybala, spero che De Ligt resti perchè i giovani forti la Juve li ha sempre tenuti e se inizia a darli via c'è qualcosa che è cambiato. Pogba, Di Maria e Kostic? Non mi convincono del tutto, sono abituato ad una Juve che è sempre stata la prima della classe mentre ora ha davanti Inter Milan, Napoli. Spero faccia colpi importanti, Pogba va benissimo, ma ci vuole anche altro che possa essere all'altezza della Juve".

Sul Napoli: "Sta facendo bene ma quest'anno ha perso una grande occasione per lo scudetto. Nel momento decisivo è mancata la zampata determinante della squadra forte".