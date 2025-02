Podcast Padovano sulla Juve: “Primo tempo eccezionale a Napoli, deve trovare continuità”

vedi letture

A parlare di Juve a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è stato l'ex attaccante Michele Padovano.

Che ne pensa della risposta di Motta sul far giocare insieme Kolo Muani e Vlahovic?

"E' stato molto chiaro, ci ha abituato a una girandola di giocatori e ruoli. Ha bisogno di giocatori duttili. Io sono del parere che giocheranno in due solo se ce ne sarà bisogno e con qualche squadra di valore inferiore. Hanno preso Kolo Muani che è un ottimo giocatore che ha raccolto poco viste le sue qualità, per me è lui il titolare e Vlahovic non sarà l'attaccante del futuro della Juve. E fino a giugno cercherà di sfruttarlo al meglio, come con l'Empoli".

Lei lo terrebbe Vlahovic?

"In questo momento Vlahovic non ha dimostrato di essere adatto alla Juve. Per me i numeri sono dalla sua parte, ma quando sei alla Juve devi dimostrare che le critiche sai superarle. O incidi sempre, altrimenti se sbagli diventa difficile. Ad oggi non ha dimostrato di essere da Juve".

Kolo Muani così più forte di Vlahovic?

"Per il gioco di Motta, che ha un calcio molto, troppo ragionato, è più adatto Kolo Muani, che dialoga coi compagni e gioca con la squadra. Si è inserito in maniera prepotente, i numeri sono dalla sua parte. Per il gioco di Motta è più vicino a Zirkzee lui che Vlahovic".

Cosa aggiunge su questa Juventus?

"A me il progetto Juve mi piace, intravedo qualcosa di interessante. Hanno puntato sui giovani, sappiamo quanto sia difficile imporsi a livelli importanti, i miglioramenti passano da un percorso importante ma vedo qualcosa di positivo. A Napoli nel primo tempo ho visto una Juve eccezionale, serve trovare continuità. Il lavoro di Motta si vede e credo che Giuntoli lo difenderà fino alla fine, giustamente. Motta ha tutte le carte in regola per diventare un grandissimo allenatore, deve fare un percorso di crescita. Mi piace però anche l'arroganza di chi conosce i propri mezzi e sa di avere le idee chiare".