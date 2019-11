Paganin: "ADL deve sistemare la situazione e creare un ambiente sereno"

L'ex calciatore e commentatore tv Massimo Paganin è intervenuto per parlare del Napoli in Champions in diretta a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio: "La questione multe è stata già metabolizzata, credo. Non è facile, dal punto di vista emotivo. C'è rabbia e frustrazione, che può minare la concentrazione .Credo che De Laurentiis avesse calcolato il rischio. Il Napoli, anche se perdesse, non rischia e può giocarsi il passaggio del turno in casa. Anche se lì può esser rischioso a livello emotivo. Ora sta ad Adl sistemare la situazione e creare un ambiente sereno. Andrà gestita nel miglior modo possibile e nel modo più veloce"