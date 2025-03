Podcast Paganin: "Quota scudetto a 82 punti, la più penalizzata sarà l'Inter"

A intervenire in diretta a 'Maracanà' su Tmw Radio, è stato l'ex calciatore e commentatore tv Massimo Paganin.

Juve, più quarto posto o Scudetto ora?

"E' improbabile che la Juve possa rientrare, considerando anche che ci sono tre squadre davanti. La quota Scudetto è intorno agli 82 punti e deve fare bottino pieno o quasi da qui alla fine. La stagione della Juve è stata troppo altalenante, non so se riesce a trovare continuità. Ce ne fosse solo una davanti il gap potrebbe essere colmato, ma ora deve sperare che sbaglino in tre, e sono sempre state molto costanti da inizio stagione".

Di sicuro un campionato bello:

"E' tanto tempo che non avevamo una cosa del genere. La più penalizzata sarà l'Inter, perchè è in corsa su tre fronti e il numero di partite può incidere. Non è un caso poi che abbia infortuni nei ruoli chiave ora, ma questa è la stagione, l'Inter ha una rosa profonda e sta affrontando l'emergenza nel miglior modo possibile".

Thuram della Juve ricorda il primo Pogba?

"Ha ottime qualità ma tecnicamente non è come Pogba. In prospettiva è un ottimo giocatore, come mentalità, ma anche pratico".

Inter in Champions col Feyenoord, Inzaghi potrebbe fare qualche cambio tattico:

"Non lo cambierei, col 4-4-2 fai tanta fatica, ma Bastoni da più sicurezza come braccetto di sinistra. Credo che Frattesi potrebbe fare anche il quinto per una gara, ha caratteristiche che possono facilitarlo per una partita, a sinistra. Frattesi è l'unico che ha quel tipo di corsa che può garantirti di fare un lavoro a tutta fascia".