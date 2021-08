Paganin sicuro: "Inter, ma quale Scudetto. Faticherà ad entrare tra le prime 4"

L'ex calciatore Antonio Paganin interviene ai microfoni di TMW Radio durante Maracanà. Di seguito le sue parole:

Su Locatelli

“Affare che si farà. Presto o tardi, ma la trattativa per Locatelli andrà in porto. Gli Europei ha messo in luce un buon giocatore, ma da solo non è in grado di cambiare un reparto come il centrocampo della Juve che lo scorso anno ha sofferto tantissimo”.

Su Pochettino

“Ad averli i suoi problemi. Sarà interessante capire come disporrà tutti quei giocatori. Non può pensare di allenare il Psg e non avere pressione. Il suo handicap è che ha vinto poco. Per ora è un buon allenatore, per diventare grande devi concretizzare con i trofei”

L’Inter è ancora competitiva?

“Non può lottare per il titolo l’Inter. Si nota già lo scollamento tra i principi di Conte e di Inzaghi. Secondo me faranno veramente tanto fatica anche all’interno delle prime quattro”.