Podcast Paganini: "Chiesa? Il Napoli c'è ma è fuori dalle coppe, fossi in lui andrei alla Roma"

vedi letture

Il giornalista ed esperto di mercato Rai Paolo Paganini è intervenuto a 'Maracanà', nel pomeriggio di Tmw Radio, parlando del futuro di Federico Chiesa.

Il giornalista ed esperto di mercato Rai Paolo Paganini è intervenuto a 'Maracanà', nel pomeriggio di Tmw Radio, parlando del futuro di Federico Chiesa: "Se fossi in lui, andrei alla Roma. una operazione alla Dybala sarebbe. Troverebbe l'ambiente e l'allenatore giusto per ricaricarsi. Se la Juve ti fa capire che o accetta le sue condizioni o va via, vado in una piazza dove può rilanciarsi. Lui deve andare dove si sente valorizzato.

C'è stata una corte serrata del Bayern Monaco, in Italia chi si è mossa con più forza è la Roma. Il Napoli anche c'è ma è fuori dalle coppe. In chiave Champions invece c'è poco in giro".