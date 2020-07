Palladino: "Al Napoli manca qualcosina in attacco. Osimhen? Può portare due doti"

L'ex calciatore del Genoa Raffaele Palladino è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli per dire la sua sul match tra i rossoblu e il Napoli: "Sarà una gara bellissima quella tra Genoa e Napoli. La squadra rossoblu non molla mai ultimamente, anche se fatica a trovare il gioco, ci mettono cuore e grinta. Al Napoli manca qualcosina in fase offensiva ma sta trovando il giusto equilibrio. Faccio i miei complimenti a Gattuso per quanto fatto.

Osimhen? Può dare sicuramente qualcosa, freschezza, imprevedibilità. Il Napoli ha davvero tante scelte e tanti giocatori che possono fare la differenza in qualunque momento”.