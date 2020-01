Palmeri: "Inter, niente Scudetto: Lautaro come Higuain in Udinese-Napoli"

Ennesimo passo falso dell'Inter che porta a casa solo un punto contro il Cagliari e si allontana dalla vetta della classifica. Oltre al danno anche la beffa, l'attaccante dei nerazzurri Lautaro Martinez è stato espulso per aver inveito contro l'arbitro mandandolo a quel paese. Il giornalista di Bein Sport Tancredi Palmeri ha commentato con un post su Twitter la scelta dell'arbitro: "Francamente non sembrava minimamente da espulsione, ma quello che ha detto Lautaro lo sa solo Manganiello. Credo che finisca qua per lo scudetto per l'Inter, come l'espulsione di Higuain in Udinese-Napoli"