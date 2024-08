Palmeri: "Peggior partita in A di una squadra di Conte! Napoli senza straccio di personalità"

Tancredi Palmeri ha commentato in maniera dura la prima sconfitta del Napoli di Antonio Conte nel suo esordio sulla panchina dei partenopei

Tancredi Palmeri, giornalista di Sportitalia ha commentato su X la prima sconfitta pesante di Conte sulla panchina del Napoli per 3-0 in quel di Verona contro il nuovo Hellas di Paolo Zanetti. "Peggior partita in A di una squadra di Conte! Napoli senza uno straccio di personalità". Così il giornalista sulla prestazione del Napoli di questo pomeriggio.