Panucci pazzo di Spalletti: "L'unico con cui la domenica ci riusciva quanto provato in settimana"

Christian Panucci, ex calciatore di Luciano Spalletti alla Roma, è intervenuto al microfono di Radio Kiss Kiss Napoli: "Spalletti è l'unico allenatore con cui quello che provavamo in settimana ci riusciva la domenica. La nostra Roma, mia e di Luciano, era questa. E un'altra grande qualità di Spalletti è che qualsiasi giocatore prende lui riesce a migliorarlo. Kim? E' un giocatore che ha una sostanza, una qualità, un'attenzione negli ultimi venti metri e un anticipo che incantano. Io mi spostai al centro a 35 anni e Luciano riuscì a darmi 2-3 consigli su come mettermi in area, col corpo, grazie ai quali prendevo dei vantaggi".