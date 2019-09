Paolo Rossi: "Llorente uomo d'area, si completa bene con Mertens. Insigne segna di più con Ancelotti"

Paolo Rossi ha rilasciato un'intervista a La Gazzetta dello Sport in cui parla, ovviamente, di attaccanti: "Se consideriamo l’attaccante puro l’unico a spiccare è Cristiano Ronaldo per come cerca il gol, lo vedi che sta male se non segna. Tra gli altri stranieri Lukaku si è messo in mostra nel derby, Piatek ha segnato solo un gol su rigore, aspettiamoli, è ancora presto per giudicarli. Di sicuro Dzeko è affidabile, a 33 anni c’è sempre. Llorente è uomo d’area, fisico, forte di testa, si completa bene con Mertens. Tra gli italiani? Belotti e Immobile sono bravi, Insigne segna di più con Ancelotti, ma Mancini non ha ancora il bomber che spacca, credo che lo stia cercando".