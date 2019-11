Paparesta: "Rigore Roma giusto, braccio largo di Callejon. De Ligt? Manca comunicazione..."

Gianluca Paparesta, ex arbitro, si è soffermato su qualche episodio dell'ultima giornata di campionato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Il rigore per il fallo di mano di Callejon c'è e c'era anche prima perché, non riuscendo a controllare il pallone, allarga il braccio. Su questo episodio non c'è errore, non è cambiato nulla dal passato. Braccio de Ligt? C'è una carenza di comunicazione, non riusciamo ad interpretare perché non c'è chiarezza sugli episodi. Bisognava spiegare perché non c'era quel calcio di rigore. Io vedo solo caos, non c'è una visione univoca da parte degli arbitri".