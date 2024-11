'Papu' Gomez: "Atalanta da Scudetto! Più forte del Napoli e le altre, una sola le è superiore"

Alejandro "Papu" Gomez, ex capitano dell'Atalanta e oggi campione del mondo con l’Argentina, si racconta ai microfoni de L’Eco di Bergamo. Tra ricordi del passato, analisi del presente e proiezioni sul futuro, il Papu riflette sul sogno scudetto della Dea e sui progressi della squadra di Gasperini. Con il carisma che lo contraddistingue, Gomez non nasconde il suo amore per Bergamo e per un club che, a suo dire, ha ormai la maturità per competere ai massimi livelli.

Papu, l’Atalanta può vincere lo scudetto?

"Per puntare al titolo, servono almeno 85 punti, che significano pochissimi errori in una stagione. Il record della Dea è 78 punti, quindi superare quella soglia non sarà facile. Ma quest’anno la quota potrebbe essere più bassa: non vedo corazzate imbattibili. L’Atalanta ha una rosa solida e può giocarsela, ma tutto dipenderà dalla gestione delle energie tra campionato, Champions e Coppa Italia."

Come vede l’Inter e le altre avversarie?

"L’Inter è ancora la più forte, ma non ha lo stesso impatto della scorsa stagione. Dopo di loro vedo l’Atalanta: è una squadra fatta e completa, più del Napoli, del Milan o della Juve, che è ancora in costruzione. Anche la Lazio sta facendo bene, ma non è a certi livelli. Questo può essere un anno speciale per la Dea."