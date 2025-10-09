Pardo: “Campionato molto equilibrato! Napoli ha grandi potenzialità, stupito dalla Roma”

Presente a Trento nel giorno inaugurale del Festival dello Sport 2025, il giornalista Pierluigi Pardo ha parlato così in esclusiva a TuttoMercatoWeb.com: "La Roma in testa alla classifica è una notizia, direi dopo sei giornate di campionato direi che in generale mi ha colpito l'equilibrio. Abbiamo 5 squadre in tre punti, abbiamo il Napoli che ha grandi potenzialità, è in testa ma ancora non è in fuga come è anche normale che sia. Abbiamo l'Inter che in queste sei giornate ha già vissuto oscillazioni di umore, dalla negatività totale all'entusiasmo soprattutto nell'ultima partita. La Roma non è brillante, ancora è più "ranieriana" che "gasperiniana", però intanto ha ottenuto risultati e Gasperini è stato molto bravo. Insomma, è tutto molto divertente e molto equilibrato.

Il Milan? Allegri è bravo e lo è sempre stato, al di là di ciò che dice qualcuno. E continua a fare l'Allegri, ovvero l'allenatore pragmatico che riesce a seconda del materiale umano a disposizione a praticare un certo tipo di qualità. Adesso ha una squadra di qualità e si comincia a vedere. Ha sul tavolo il tema Leao, cioè come inserire un giocatore oggettivamente molto importante in questo ingranaggio, e il fatto di non avere le coppe può essere un vantaggio", ha sottolineato Pardo.