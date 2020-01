Pardo: "Dal mercato si capisce che parte un nuovo ciclo. E non è una brutta notizia"

A Radio Marte nel corso di “Si Gonfia la Rete” è intervenuto il giornalista Pierluigi Pardo in merito alle ultime vicende di casa azzurra: "La sensazione, a giudicare dai nomi e dalla quantità dei nomi, è l’inizio di un nuovo ciclo del Napoli e non è una brutta notizia perché quando una società si muove è sempre un bene. Va detto però che mentre il mercato di questa estate sembrava il passo finale per provare a vincere, il mercato invernale va in un’altra direzione, quella di una ricostruzione, seppur importante".