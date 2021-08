Parma, Buffon: "Io fascista? Sono anarchico-conservatore"

Gigi Buffon è fascista oppure no? Una domanda che negli anni è stata riproposta con toni più o meno aspri in base anche ai comportamenti giovanili del portiere del Parma, che ora a 43 anni è pronto a dare una risposta definitiva: "In questi anni sono stato oggetto di accuse offensive. Hanno detto che sono fascista e non so come rispondere se non che mi sento e mi sono sempre sentito orgoglioso di rappresentare il mio Paese".

Sulle proprie idee ha aggiunto: "Capisco e ritengo giusto, umano e cristiano dare una mano a chi ha bisogno, ma senza creare conflitti tra chi è nato in Italia e chi vi è immigrato. Se mi dovessi definire sul piano politico, direi che sono un anarchico-conservatore".