Parma, il ds chiarisce: "Sepe, non abbiamo ancora deciso. Ma può restare con Grassi. Su Ounas e Rog..."

Daniele Faggiano, ds del Parma, è intervenuto a Kiss Kiss Napoli: "Su Sepe non c’è alcuna certezza, non abbiamo ancora deciso. Con il Napoli abbiamo un rapporto speciale ma dobbiamo vederci per trovare una quadra. Sepe e Grassi? L’anno prossimo potrebbero anche restare da noi.

Ounas e Rog? Sono due profili che ci piacciono ma io ho dei parametri da rispettare e devo fare attenzione al bilancio. Inglese? Anche per il Napoli stesso resta un calciatore forte, peccato per il suo infortunio durante la stagione”.