Parma, Kulusevski sul futuro: "Penso a migliorare. A fine stagione deciderò"

Uno dei giocatori rivelazione di questa prima parte di campionato è Dejan Kulusevski. Il calciatore del Parma sembra essere finito nel mirino dei top club europei tra cui ci sarebbe anche il Napoli.

FUTURO - Intervenuto ai microfoni di SVT Sport, Dejan Kulusveski ha commentato il premio ricevuto come miglior giocatore del mese di dicembre parlando così del suo futuro: "Quando pensi al futuro, dimentichi il presente. Penso a migliorare, non so cosa accadrà in futuro. Mi concentro su come migliorare e alla fine della stagione prenderò una decisione”.