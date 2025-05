Parma, Pellegrino a Dazn: "Sto bene, oggi grande chance per la salvezza"

Mateo Pellegrino, attaccante del Parma, intervistato da DAZN ha parlato così prima della partita contro il Napoli. "Mi sento bene, oggi abbiamo una bella partita e una bella opportunità per raggiungere il nostro obiettivo. Sono felice per la partita che abbiamo davanti. Dobbiamo raggiungere il nostro obiettivo che è la salvezza, la testa è per il Parma e per i miei compagni".