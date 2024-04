Parolo svela: "Conte all'Europeo 2016 ci diceva di non tirare da fuori. Vi spiego..."

Marco Parolo, ex calciatore, ha parlato ai microfoni di Radio Serie A di un aneddoto riguardo la gestione di Conte agli Europei del 2016

Marco Parolo, ex calciatore, ha parlato ai microfoni di Radio Serie A di un aneddoto riguardo la gestione di Conte agli Europei del 2016: "Nel 2016, durante l'Europeo, Conte ci fa vedere un video di un tiro da fuori in una nostra partita, e ci chiede: 'Sapete qual è la percentuale di realizzazione di un tiro da fuori?', era circa un gol ogni 60 tiri.

Qualche partita dopo, agli ottavi di finale con la Spagna, mi trovo in quella situazione e mi viene da tirare. Poi penso alle sue parole e la scarico a Florenzi: cross in mezzo, azione pericolosa, ma non facciamo gol. Ogni volta ripenso a quella partita, potessi tornare indietro calcerei. Magari la svirgolavo e facevo gol".