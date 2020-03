Partenza Milik, Bucchioni: "In caso d'addio serve un bomber da 20 reti a stagione"

Il giornalista Enzo Bucchioni è intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva in merito al possibile futuro di Arek Milik: "Mi sembra molto difficile finire il campionato. Lo speriamo tutti perché sarebbe un segnale positivo non solo per il calcio ma da un punto di vista razionale vedo la cosa molto molto complicata".

TAGLIO DEGLI STIPENDI DELLA JUVENTUS: "Hanno fatto benissimo i giocatori bianconeri, dobbiamo dirgli solo 'bravi'. Hanno preso una scelta straordinaria sintomo di grande maturità. La situazione da un punto vista economico è molto chiara: il calcio era già in rosso di 2 miliardi e mezzo prima dell'emergenza coronavirus. Bisogna ristrutturare partendo dai costi degli stipendi dei giocatori. La strada è questa, non c'è altra soluzione".

MILIK: "Anche secondo me andrà via dal Napoli. Se lo vendi, però, devi avere un attaccante da 20 reti a stagione per sostituirlo"