Pascal Vicedomini: "Insigne al Napoli è un problema, gioca per sé e non per la squadra"

Pascal Vicedomini, giornalista e produttore televisivo, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal', in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Per me il Napoli fa bene a rimanere in silenzio stampa, perché in questo momento deve parlare il campo. Insigne? Se c'è un problema a Napoli si chiama Lorenzo Insigne. Purtroppo gioca per se stesso, non gioca per la squadra. Fa tutto per se stesso".