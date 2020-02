Pasculli: "Ai miei tempi gli arbitri favorivano le big. Il Lecce è forte, può salvarsi"

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Pedro Pasculli, ex calciatore del Lecce: "E' difficile spiegare le emozioni di giocare con Maradona in Nazionale, solo lui faceva certe cose. Squadra favorite ai miei tempi? Se devo essere sincero un po' di tristezza per qualche partita c'era: gli arbitri favorivano le squadre più potenti. Con Inter, Milan e Juve avevamo sempre falli a sfavore".

IL CALCIO E' CAMBIATO - "Napoli favorito? Si, era favorito perché avevano Diego Armando Maradona, non gli arbitri. Il calcio è cambiato, adesso è più veloce e dinamico, Maradona è certamente il più forte, ma i giocatori non possono essere comparati, ogni epoca ha il suo giocatore top".

LECCE - "Squadra forte, Liverani grande allenatore aiutato da acquisti giusti, quest'anno è quello utile per la salvezza".